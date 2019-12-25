В центре Петербурга обновят Звенигородскую улицу: старт работ – 24 июля

На 500-метровом отрезке улицы уложат новое асфальтобетонное покрытие – два слоя общей площадью 14 тысяч квадратных метров.

В Центральном районе Петербурга начнётся капитальный ремонт Звенигородской улицы. Работы охватят участок от Загородного проспекта до улицы Марата и пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На 500-метровом отрезке улицы уложат новое асфальтобетонное покрытие – два слоя общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Первый – выравнивающий – усилит основу дороги, второй – из щебеночно-мастичного асфальта – сделает её более износостойкой и долговечной.

Фото: КРТИ

В зоне трамвайных путей планируется укладка литого асфальта, который после охлаждения образует прочное и ровное покрытие. Также заменят люки, установят бордюры по нормативам, обновят дорожную разметку и благоустроят территорию.

С 24 июля по 21 августа движение на этом участке улицы будет ограничено, включая пересечения с улицами Правды и Марата.

Звенигородская улица – одна из ключевых магистралей центра города. Она соединяет Загородный проспект с улицей Марата и проходит рядом со станцией метро "Звенигородская", обеспечивая важную пересадочную связь. Поблизости расположены сад на Пионерской площади и Звенигородский сквер – популярные места отдыха горожан и гостей Петербурга.

Фото: Piter.tv