Сегодня, 11:26
Задержаны шестеро участников драки возле бара на Звенигородской

Одного мужчину госпитализировали в больницу.

Полицейские задержали участников драки на Звенигородской улице. Составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 9 октября правоохранителям Адмиралтейского района поступили сведения о том, что у бара начался конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, повздорили две компании. Одного мужчину госпитализировали в больницу. 

Были задержаны шестеро местных жителей в возрасте от 19 до 29 лет. Всех доставили в отдел для разбирательства. 

Ранее мы рассказывали о том, что праздник закончился для четверых мигрантов дракой на Дегтярной улице. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

