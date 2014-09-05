Задержаны шестеро участников драки возле бара на Звенигородской

Одного мужчину госпитализировали в больницу.

Полицейские задержали участников драки на Звенигородской улице. Составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 9 октября правоохранителям Адмиралтейского района поступили сведения о том, что у бара начался конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, повздорили две компании. Одного мужчину госпитализировали в больницу.

Были задержаны шестеро местных жителей в возрасте от 19 до 29 лет. Всех доставили в отдел для разбирательства.

