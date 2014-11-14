Праздник закончился для четверых мигрантов дракой на Дегтярной улице

Все участники конфликта привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Полиция Центрального района задержала четырех граждан стран Средней Азии после ночного конфликта на Дегтярной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 4 октября у дома 5-7 по Дегтярной улице. На место происхождения прибыли сотрудники полиции, которые задержали двух женщин 40 и 38 лет и двух мужчин 37 и 33 лет. Задержанные доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. Все они помещены в спецприемник.

По предварительной информации, конфликт произошел после посещения праздничного мероприятия. Никто из участников не обращался за медицинской помощью. По факту произошедшего проводится проверка для принятия процессуального решения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области