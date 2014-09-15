В Петербурге возбуждено уголовное дело после драки у метро "Чернышевская"

Один из участников конфликта госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Полиция Центрального района возбудила уголовное дело после ночного инцидента у станции метро "Чернышевская", в результате которого один человек получил тяжелые травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел в ночь на 4 октября.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух мужчин 37 и 24 лет. Старший из участников драки, ударившийся головой о урну, был госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой после обращения за медицинской помощью. В отношении 24-летнего задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Он помещен в спецприемник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

