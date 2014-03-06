Упавшего в Фонтанку водителя Porsche заключили под стражу на два месяца после гибели пассажирки

Мужчина отказался от медосвидетельствования, а его версия о причине ДТП не нашла подтверждения.

Санкт-Петербургский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для водителя автомобиля Porsche Cayenne, упавшего в реку Фонтанку. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, авария произошла в пятницу, 3 октября, около 5:45 на улице Чайковского. По предварительным данным, водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, пробил ограждение и оказался в воде. В результате ДТП 25-летняя пассажирка, гражданка одной из стран Средней Азии, погибла на месте.

На суде мужчина рассказал, что познакомился с погибшей в баре, а авария произошла, когда та потянулась к нему во время любимой песни. Однако следствие располагает данными, что водитель был пьян, а его показания не подтверждаются. Несмотря на наличие малолетнего ребенка и непризнание вины, суд счел необходимым избрать строгую меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Расследование продолжается.

Фото: МЧС РФ