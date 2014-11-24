Бастрыкин поручил проверить снос исторической фабрики-кухни в Петербурге

Здание 1928 года демонтируют, несмотря на статус объекта культурного наследия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести дополнительную проверку по факту сноса здания пятой фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стали многочисленные обращения граждан в комментариях Telegram-канала СКР, выражающих несогласие с работами. Здание 1928 года постройки, имеющее признаки объекта культурного наследия, демонтируется компанией "ЛСР". Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Петербургу Павлу Выменцу отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и провести дополнительную проверку.

Ранее по факту сноса уже проводилась процессуальная проверка, но уголовное дело возбуждено не было. Градозащитники настаивают, что здание включено в реестр объектов культурного наследия и подлежит сохранению. Расследование продолжается.

Фото: Следственный комитет РФ