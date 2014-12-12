Фабрика-кухня ЛСПО в Петербурге получила шанс на сохранение от сноса

Смольный решает судьбу исторической фабрики-кухни пока демонтаж заморожен.

В Санкт-Петербурге приостановили снос фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ на улице Красного Курсанта. Комитет по охране памятников истории и культуры направил предостережение ПАО "Группа ЛСР" и уведомил компанию о запрете на демонтаж. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Сейчас Смольный рассматривает заявку о включении объекта в список выявленных памятников. До принятия решения любые работы по сносу запрещены.

Ранее градозащитное движение "SOS СПб СНОС" заявило о начале демонтажных работ и обратилось в Следственный комитет. После этого КГИОП направил обращение в МВД по Петроградскому району с требованием пресечь возможные нарушения.

Ранее на Piter.TV: за август сотрудники ККИ освободили 2500 кв.м. незаконно занятых помещений в Петербурге.

Фото: пресс-служба КГИОП.