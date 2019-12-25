За август сотрудники ККИ освободили 2500 кв.м. незаконно занятых помещений в Петербурге

Проверяющие установили, что большинство владельцев покинули здания добровольно после официального предупреждения комитета, однако три объекта потребовали принудительной очистки.

Петербургский комитет по контролю за имуществом (ККИ) вместе с Центром подготовки, эксплуатации и инвентаризации городского имущества провели успешную кампанию по высвобождению незаконно используемых муниципальных площадей. В августе 2025 года специалисты осмотрели объекты сразу в десяти административных округах города и вернули городскому бюджету почти 2500 квадратных метров пространства, включавших 30 нежилых помещений различного назначения.

Проверяющие установили, что большинство владельцев покинули здания добровольно после официального предупреждения комитета, однако три объекта потребовали принудительной очистки. Выяснилось, что два помещения продолжали использоваться даже после окончания сроков договоров аренды, остальные же двадцать восемь занимались нелегально.

Среди возвращенных городу объектов числятся офисные и складские комплексы, коммерческие предприятия торговли и сферы услуг, жилые квартиры и подсобные постройки, созданные самовольно и использовавшиеся вопреки закону.

Освобождённые помещения незамедлительно были закрыты пломбами и переданы на сохранение местным жилищным агентствам районов. Регулярная проверка и устранение нарушений прав собственности продолжаются согласно утвержденному плану.

Фото: ККИ Петербурга