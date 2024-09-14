Сосед избил школьника во дворе жилого комплекса в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на ребёнка на детской площадке, сообщает Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
Инцидент произошёл 28 сентября во дворе жилого комплекса "Шведская крона" на Фермерском шоссе. По словам отца пострадавшего школьника, сосед ударил его сына, душил и несколько раз приложил головой о стену.
Ребёнка осмотрели медики и зафиксировали следы побоев. Отец обратился в полицию с заявлением.
В региональном управлении Следственного комитета подтвердили возбуждение уголовного дела. Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
