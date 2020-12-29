Её пока не перевели на терапию.

Женщину, пострадавшую от удара полицейского на акции в Петербурге, перевели в реанимацию. Об этом РИА "Новости" рассказали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи рассказали, что пострадавшая в тяжелом состоянии находится в кардио-хирургической реанимации.

По факту случившегося о проверке обстоятельств инцидента объявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также в прокуратуре Петербурга.

Руководство городской полиции уже навестило пострадавшую в НИИ им. Джанелидзе – как пишет телеграм-канал Mash, полковник Сергей Музыка принес ей извинения и выразил желание оказать любое содействие в процессе лечения.

Сотрудник полка патрульно-постовой службы в Петербурге ударил женщину ногой. Случившееся произошло на улице Восстания в центре города, неподалеку от зоны субботних протестов.

На видео можно заметить, как к сотрудникам правоохранительных органов обращается женщина лет 50. Она спросила, за что задержан молодой человек, которого сотрудники полка патрульно-постовой службы ведут. После этого женщина получила от одного из правоохранителей удар в живот. Пострадавшая упала на землю, ударившись затылком.

Суббота в Петербурге ознаменовалась массовым выходом горожан к Сенатской площади и в центр города в знак поддержки Алексея Навального. Акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Сотни участников митинга в Петербурге остались у Гостиного двора – полиция задерживает собравшихся у станции метро.