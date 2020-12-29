При этом массовые задержания продолжаются.

Сотни участников митинга в Петербурге остались у Гостиного двора – полиция задерживает собравшихся у станции метро. Под раздачу попадают и участники акций протеста, и журналисты – в автобусах для задержания и автозаках оказались корреспондент "Дождя" Эдуард Бурмистров, Виктор Смирнов из 47news и Арсений Веснин из "Эха Москвы в Петербурге". Многих уже отпустили, но сам факт задержаний продолжается.

Суббота в Петербурге ознаменовалась массовым выходом горожан к Сенатской площади и в центр города в знак поддержки Алексея Навального. Акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Фото: Piter.tv