СМИ: задержанный за убийство школьницы в Тюмени сам участвовал в ее поисках

Он иногда приходил в штаб и интересовался ходом поисков.

Виталий Бережной, который подозревается в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени, сам принимал участие в ее поисках. Об этом сообщил волонтер поискового отряда в интервью Telegram-каналу Life Shot.

По словам собеседника, сам лично Бережной не ходил на поиски пропавшей девочки, а просто иногда приходил в штаб с "местными алкоголиками" и интересовался ходом поисков.

Он просто шатался в штабе и все. Пронюхивал, смотрел все. Ходил, слушал, как бы. И притом он с другими алкашами там ходил - с местными. В поисках не участвовали, а просто местные алкоголики, так сказать. Интересовались ходом поисков. из сообщения волонтера

Напомним, 19 августа в Тюмени обнаружили тело пропавшей этим летом девочки, которая ушла из дома и не вернулась в конце июня. Следственный комитет по факту пропажи несовершеннолетнего возбудил уголовное дело об убийстве. Кроме того, было начато производство по факту халатности в отношении органов системы профилактики. Глава СК России Александр Бастрыкин взял данное дело под личный контроль. Предполагаемый виновник задержан. Им оказался Виталий Бережной, ранее работавший в органах внутренних дел. Он уже дал признательные показания.

Ранее подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени признался в ее изнасиловании.

Видео: Telegram / Life Shot