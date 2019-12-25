Житель Тюмени раскрыл подробности преступления с восмилетней школьницей.

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени признался в ее изнасиловании. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на представителей Следственного комитета РФ. Во время допроса мужчина рассказал, что утром 30 июня находился в состоянии алкогольного опьянения. Он заметил, что также принимал запрещенные вещества. Он встретил жертву на лестничной клетке и заманил ребенка к себе домой. После этого он связал малышку скотчем и совершил действия сексуального характера. После совершенного преступления восьмилетняя школьница была задушена.

Тело погибшей несколько дней хранилось в холодильнике. Преступник упаковал труп ребенка в коробку от бытовой техники, которую взял с работы. Мужчина трудится сборщиком мебели. Коробку он обмотал скотчем, а тело упаковал по пакетам. Труп он спрятал 17 августа на берегу озера Оброчное. Там и нашли погибшую поисковики. Злоумышленника поймали 25 августа.

О подозреваемом известно то, что он родился в сургуте. С 2008 по 2011 года он был трудоустроен в полиции и занимал пост помощника участкового в ХМАО. С 2015 года мужчина переехал жить в Тюмень. С середины июля он находился на съемной квартире около дома убитой. СК РФ будет ходатайствовать об аресте фигуранта расследования. Ему предъявят обвинение в убийстве малолетней, сопряженным с изнасилованием. Дело передано в Центральный аппарат СК РФ.

Появилось видео с предполагаемым убийцей девочки в Тюмени на месте преступления.

Фото: Следственный комитет РФ