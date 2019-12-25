Спецназ привез подозреваемого к месту, на котором было найдено тело жертвы.

Появилось видео с предполагаемым убийцей девочки в Тюмени на месте преступления. Ролик опубликован в социальных сетях. Представители силовых структур надели фигуранту расследования повязку на глаза, а затем усадили в служебный автомобиль.

На кадрах видно, что 40-летнего мужчину по имени Виталий Бережной спецназ привез к месту преступления - к территории АЗС. Он подозревается в гибели восьмилетней школьницы Насти. Около автозаправки было найдено тело жертвы. На участке будет проведен следственный эксперимент. Также представители закона побывали в доме, в котором подозреваемый снимал квартиру.

Во время допроса ранее Бережной рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда расправился с девочкой. Он помнил, что привел ребенка в съемное помещение, в которое съехал месяц назад после конфликта с супругой. Уже протрезвев наутро он увидел в ванной комнате труп. Затем мужчина начал избавляться от улик. Он не знал, сколько дней прошло с момента трагедии.

Напомним, что девочка пропала в Тюмени 30 июня. Ее останки найдены 19 августа в нескольких километрах от дома. на теле жертвы полиция выявила следы насильственной смерти.

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в органах внутренних дел.

Фото: Piter.tv