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Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в органах внутренних дел
Сегодня, 9:28
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Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в органах внутренних дел

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Мужчина работал в МВД ХМАО.

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в органах внутренних дел. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Напомним, что в гибели восьмилетней девочки обвиняется местный житель Виталий Бережной.

Бережной десять лет назад работал в органах, был помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе несколько лет. Затем переехал в Тюмень, где работал в разных коммерческих структурах.

источник агентства

СМИ: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени дал признательные показания.

Фото: Следственный комитет России

Теги: тюмень, убийство, хмао
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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