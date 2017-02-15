Мужчина работал в МВД ХМАО.

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени работал в органах внутренних дел. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Напомним, что в гибели восьмилетней девочки обвиняется местный житель Виталий Бережной.

Бережной десять лет назад работал в органах, был помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе несколько лет. Затем переехал в Тюмень, где работал в разных коммерческих структурах. источник агентства

СМИ: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени дал признательные показания.

Фото: Следственный комитет России