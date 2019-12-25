В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет

Воздушное судно улетело в сторону Ирана.

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что неизвестные похитили украинский самолет в Афганистане и улетели на нем в сторону Ирана. Об этом он рассказал в беседе с "Громадське радіо".

По словам дипломата, инцидент произошел на прошлой неделе. Этим бортом планировалось эвакуировать с территории Афганистана граждан Украины. Однако, заявил Енин, воздушное судно было захвачено неизвестными, после чего оно улетело в Иран с другими пассажирами на борту.

Наш самолет захватили другие люди. В минувший вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Евгений Енин, замглавы МИД Украины

Чем данный инцидент закончился, в настоящее время неизвестно. Енин отметил, Украины проводила эвакуацию своих граждан трижды, однако они не увенчались успехом, так как украинцы не смогли попасть на территорию воздушной гавани.

Напомним, местные жители пытаются покинуть территорию Афганистана из-за захвата власти "Талибаном"* (*террористическая организация, запрещена в РФ). На фоне отмены рейсов из Афганистана возникли хаос и паника. Из-за давки погибли десять человек. Несколько скончались после того, как военнослужащие Соединенных Штатов открыли стрельбу в воздушной гавани. На данный момент все регулярные авиарейсы из Кабула отменены. Воздушное пространство над Кабулом открыто только для военных самолетов. Кроме того, несколько афганцев, которые пожелали покинуть территорию Афганистана, погибли, пытаясь улететь из столицы, зацепившись за шасси самолета.

Ранее телевизионный канал CNN сообщил, что при перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военнослужащий, еще трое пострадали.

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