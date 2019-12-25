CNN: При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военнослужащий, трое пострадали

Иностранные СМИ раскрыли подробности обстрела около столицы Афганистана.

При перестрелке в районе аэропорта Кабула погиб афганский военнослужащий, трое пострадали. Об этом рассказали американские журналисты с телеканала CNN. Ранее стало известно о том, что жертвой стал сотрудник сил безопасности. Он погиб при снайперском огне. В настоящее время устанавливается его принадлежность. По предварительным данным, в суматохе афганские военнослужащие открыли ответный огонь, но в направлении морпехов США. Те в свою очередь также среагировали, убив четырех афганцев. Есть также пострадавшие. Все они - в стабильном состоянии.

Бундесвер сообщил 23 августа о том, что в кабульском аэропорту произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестным представителями. Тогда же стало известно о трех пострадавших и одном погибшем силовике, представляющего правительственные силы Афганистана. В перестрелке якобы принимали участие американские и немецкие военнослужащие. Они не пострадали.

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