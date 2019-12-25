СМИ: талибы* для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек

В него могут войти некоторые представители прошлой администрации.

Движение "Талибан"* намерено сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек. Об этом информирует американский журнал Foreign Policy.

По данным СМИ, боевики уже определились, кто войдет в совет: глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб и сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара.

Отмечается, что "Талибан"* вряд ли захочет включить в совет Ахмада Масуда, который оказывает сопротивление боевикам в Панджшерском ущелье.

Кроме того, согласно данным собеседника издания, некоторым сотрудникам прошлой администрации Афганистана будет предложено управление министерствами на их выбор.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее в Белом доме заявили, что возможность переговоров Байдена с талибами пока не рассматривается.

Фото: pixabay.com

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ

