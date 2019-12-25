СМИ: талибы* для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек

Движение "Талибан"* намерено сформировать для управления Афганистаном совет из 12 человек. Об этом информирует американский журнал Foreign Policy.
По данным СМИ, боевики уже определились, кто войдет в совет: глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб и сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара.
Отмечается, что "Талибан"* вряд ли захочет включить в совет Ахмада Масуда, который оказывает сопротивление боевикам в Панджшерском ущелье.
Кроме того, согласно данным собеседника издания, некоторым сотрудникам прошлой администрации Афганистана будет предложено управление министерствами на их выбор.
Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.
Ранее в Белом доме заявили, что возможность переговоров Байдена с талибами пока не рассматривается.
Фото: pixabay.com
"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ
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