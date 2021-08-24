Джейк Салливан объяснил, что США и так ежедневно поддерживают контакты с боевиками в регионе.

Белый дом заявил, что возможность переговоров Байдена с талибами пока не рассматривается. Такое заявление сделал советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он ответил на вопрос журналистов о проведении встречи или другого контакта с руководителями радикального афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). По словам специалиста, на данный момент такое общение не рассматривается Вашингтоном.

Отвечая на ваш вопрос по поводу того, будет ли президент Байден говорить с лидерами "Талибана", в настоящее время такая возможность не рассматривается. Джейк Салливан, советник Байдена по нацбезопасности

При этом эксперт напомнил, что американские чиновники поддерживают контакты с представителями боевиков на ежедневной основе. Связь ведется как по политическим каналам, так и по каналам спецслужб, связанных с вопросами безопасности. Салливан отметил, что переговоры охватывают целый перечень вопросов. Он не стал уточнять, каких именно.

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Видео: YouTube / The White House