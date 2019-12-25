Пентагон: эвакуирующим людей из Афганистана самолетам угрожает опасность

Американский генерал рассказал об опасности в Кабуле для военнослужащих.

В Пентагоне заявили, что эвакуирующим людей из Афганистана самолетам угрожает опасность. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами в Пентагоне сделал руководитель Транспортного командования Вооруженных сил США. Он ответил на вопрос представителей СМИ о том, какие угрозы существуют для военнослужащих США в регионе конфликта.

Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности. Стив Лайонс, американский генерал

Генерал Стив Лайонс уточнил, что в настоящее время ТРАНСКОМ держит постоянную связь с Центральным командованием ВС США. Генерал заметил, что предпринимаются все необходимые меры для предотвращения возможных угроз со стороны боевиков в Афганистане.

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