Пентагон: эвакуирующим людей из Афганистана самолетам угрожает опасность

В Пентагоне заявили, что эвакуирующим людей из Афганистана самолетам угрожает опасность. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами в Пентагоне сделал руководитель Транспортного командования Вооруженных сил США. Он ответил на вопрос представителей СМИ о том, какие угрозы существуют для военнослужащих США в регионе конфликта.
Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности.
Стив Лайонс, американский генерал
Генерал Стив Лайонс уточнил, что в настоящее время ТРАНСКОМ держит постоянную связь с Центральным командованием ВС США. Генерал заметил, что предпринимаются все необходимые меры для предотвращения возможных угроз со стороны боевиков в Афганистане.
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Фото: Pixabay.com
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