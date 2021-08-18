Трамп: переданные Афганистану вертолеты США попадут к РФ

Он возмутился тем, что военные США не уничтожили технику перед уходом из Афганистана.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что переданные Афганистану американские вертолеты попадут к России и Китаю. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу Fox News.

По словам бывшего лидера США, на "лучшую технику в мире" были потрачены миллиарды долларов.

Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире. Дональд Трамп, экс-президент США

Он также выразил возмущение по поводу того, что американские военные не уничтожили военную технику перед уходом из Афганистана. По словам Трампа, теперь ею владеют боевики.

Ранее Трамп назвал итоги вывода войск из Афганистана самым большим унижением для страны. По мнению бывшего американского лидера, после случившихся событий для Вашингтона настали "ужасные времена". Трамп подчеркнул, за все годы США ни разу не подвергались подобному "унижению".

Видео: Fox News