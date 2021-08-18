Трамп назвал итоги вывода войск из Афганистана самым большим унижением для США

По его словам, 40 тысяч военнослужащих страны могут оказаться заложниками боевиков.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал итоги вывода войск из Афганистана самым большим унижением для страны. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала Fox News.

По мнению бывшего американского лидера, после случившихся событий для Вашингтона настали "ужасные времена". Трамп подчеркнул, за все годы США ни разу не подвергались подобному "унижению".

Ничего подобного этому раньше не происходило. <...> Наблюдая за происходящим, китайцы испытывают радость и смеются над нами. Это самое большое унижение в истории нашей страны. Дональд Трамп, экс-президент США

Он предположил, что 40 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов могут оказаться заложниками боевиков. Кроме того, по мнению Трампа, из-за неорганизованного отвода американских войск РФ и КНР могут получить доступ к оставленной США военной технике и вооружению.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны могут ввести санкции из-за ситуации в Афганистане.

Видео: Fox News