США могут ввести санкции из-за ситуации в Афганистане

Так Белый дом хочет заставить боевиков выполнять взятые на себя обязательства по управлению страной.

Соединенные Штаты могут ввести санкции из-за ситуации в Афганистане. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, таким образом власти Соединенных Штатов хотят заставить боевиков выполнять взятые на себя обязательства по управлению страной.

Я не собираюсь вдаваться в подробности полного плана того, что мы можем сделать. Но есть очевидные аспекты, связанные с санкциями, с использованием международного осуждения и изоляции, а также другие шаги. Джейк Салливан, советник президента США

Он добавил, Белый дом пока не может предсказывать, как будет развиваться ситуация в Афганистане. Также остается открытым вопрос об отношениях Вашингтона с Кабулом в будущем.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане.

Видео: YouTube / The White House