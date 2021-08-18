Салливан: Байден берет на себя всю полноту ответственности за происходящее в Афганистане

Кроме президента США ответственность на себя берут также представители американской администрации.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

По его словам, ответственность на себя берут также представители американской администрации.

Он [Байден] принимает на себя ответственность за каждый шаг <…> Мы как команда по национальной безопасности несем ответственность за каждое решение, верное решение или решение, которое не дает идеального результата. Джейк Салливан, советник президента США

Он подчеркнул, что есть и другие несущие ответственность стороны, чьи действия и решения привели к нынешней обстановке в Афганистане.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана и приход к власти боевиков стали большим геополитическим событием с момента присоединения Крыма к РФ.

Видео: YouTube / The White House