В ЕС сравнили события в Афганистане с присоединением Крыма

Боррель заявил, что афганские события скажутся на международной обстановке в целом.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана и приход к власти боевиков стали большим геополитическим событием с момента присоединения Крыма к РФ. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав министерств иностранных дел ЕС.

Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

По его мнению, афганские события скажутся на международной обстановке в целом. Кроме того, Боррель заявил о необходимости подведения итогов 20-летней операции Соединенных Штатов в Афганистане, так как она привела к "скромным результатам".

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, Китай и Россия пожелали бы, чтобы американские Вооруженные силы остались на территории Афганистана для стабилизации обстановки на территории данного государства.

Видео: YouTube / El Mundo