Байден: РФ и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане

По его словам, эти страны рассчитывали, что Вашингтон будет "бесконечно вкачивать деньги" в поддержку Афганистана.

Президент США Джо Байден заявил, Китай и Россия пожелали бы, чтобы американские Вооруженные силы остались на территории Афганистана для стабилизации обстановки на территории данного государства. Об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.

По словам Байдена, российские и китайские власти рассчитывали, что Вашингтон будет "бесконечно вкачивать деньги" в поддержку Афганистана.

Наши истинные стратегические соперники - Китай и Россия - ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан. Джо Байден, президент США

Он подчеркнул, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, так как дальнейшее пребывание сил Соединенных Штатов в стране грозило бы большими потерями.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить силой на попытки "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) атаковать американских граждан.

Видео: YouTube / CNBC Television