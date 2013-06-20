Байден предостерег талибов* от попыток атаковать американцев

По его словам, боевики знают, что США могут ответить силой.

Президент США Джо Байден заявил, что страна готова ответить силой на попытки "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) атаковать американских граждан. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, боевики знают, что Соединенные Штаты готовы защищать своих граждан с разрушительной мощью.

Мы четко донесли до "Талибана"*: если они атакуют наших служащих или воспрепятствуют нашей операции (по выводу войск), наш ответ будет стремительным и сильным. Джо Байден, президент США

Он добавил, что огорчен сложившейся ситуацией на территории Афганистана, однако убежден правильностью своего решения о выводе Вооруженных сил США из этой страны.

Ранее более 60 стран призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан.

Видео: YouTube / CNBC Television