Байден предостерег талибов* от попыток атаковать американцев

Президент США Джо Байден заявил, что страна готова ответить силой на попытки "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) атаковать американских граждан. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.
По его словам, боевики знают, что Соединенные Штаты готовы защищать своих граждан с разрушительной мощью.
Мы четко донесли до "Талибана"*: если они атакуют наших служащих или воспрепятствуют нашей операции (по выводу войск), наш ответ будет стремительным и сильным.
Джо Байден, президент США
Он добавил, что огорчен сложившейся ситуацией на территории Афганистана, однако убежден правильностью своего решения о выводе Вооруженных сил США из этой страны.
Ранее более 60 стран призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан.
Видео: YouTube / CNBC Television
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