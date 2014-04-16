Более 60 стран призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан

Подписанты призывают восстановить порядок на территории Афганистана после случившихся событий.

Более 60 государства призвали обеспечить безопасный выезд гражданам Афганистана и иностранцев с территории государства. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал Государственный департамент Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Среди государств, поддержавших обращение, числятся США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. Российской Федерации в списке нет.

Учитывая ухудшающуюся ситуацию с безопасностью, мы работаем над ее обеспечением и призываем все стороны уважать и создавать условия для безопасного, упорядоченного выезда иностранцев и желающих покинуть страну афганцев. из заявления Госдепартамента США

В сообщении отмечается, что располагающие властью Афганистана обязаны защищать жизни и собственность граждан страны. Кроме того, подписанты призывают оперативно восстановить порядок на территории Афганистана после случившихся событий.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Кроме того, они пообещали позволить желающим покинуть Афганистан через безопасный проход. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден должен уйти в отставку на фоне ситуации в Афганистане.

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