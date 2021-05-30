  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:10
194
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

У Гостиного двора проходит девятый день антивоенная акция

0 0

По предварительным данным, уже около 15 задержанных. 

Девятый день подряд в Петербурге у Гостиного двора продолжается антивоенная акция. Об этом сообщают очевидцы.

На площади участники были без плакатов и лозунгов, по словам очевидцев, их меньше, чем днем ранее. По предварительным данным, уже около 15 задержанных. 

По данным ОВД-инфо(признан иностранным агентом), более 8 170 человек были задержаны по всей России на антивоенных акциях.

Напомним, что днем ранее на антивоенной акции в Петербурге 2 марта задержали 286 человек.  В частности, художница Елена Осипова, которая вышла на площадь со своими плакатами, и журналистка SOTA и редактор канала ПЬЯТNIЦА Ника Самусик. Во вторник, 1 марта, девушка потеряла сознание на антивоенной протестной акции в Петербурге во время задержания. Пострадавшую доставили в больницу. Также на акции задержали мужчину с собакой. 

Ранее мы писали, что в Петербурге на антивоенной акции 3 марта задержали 165 человек. Всего участие приняли 340 человек.

Фото и видео: Telegram / Протестный Петербург

Теги: акция, антивоенная, задержанные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии