У Гостиного двора проходит девятый день антивоенная акция

По предварительным данным, уже около 15 задержанных.

Девятый день подряд в Петербурге у Гостиного двора продолжается антивоенная акция. Об этом сообщают очевидцы.

На площади участники были без плакатов и лозунгов, по словам очевидцев, их меньше, чем днем ранее. По предварительным данным, уже около 15 задержанных.

По данным ОВД-инфо(признан иностранным агентом), более 8 170 человек были задержаны по всей России на антивоенных акциях.

Напомним, что днем ранее на антивоенной акции в Петербурге 2 марта задержали 286 человек. В частности, художница Елена Осипова, которая вышла на площадь со своими плакатами, и журналистка SOTA и редактор канала ПЬЯТNIЦА Ника Самусик. Во вторник, 1 марта, девушка потеряла сознание на антивоенной протестной акции в Петербурге во время задержания. Пострадавшую доставили в больницу. Также на акции задержали мужчину с собакой.

Ранее мы писали, что в Петербурге на антивоенной акции 3 марта задержали 165 человек. Всего участие приняли 340 человек.

Фото и видео: Telegram / Протестный Петербург