Седьмой день в Петербурге проходит антивоенная акция, участников задерживают

Всего на акцию вышло порядка 300–400 человек, заполнено 5 автобусов.

На Гостином дворе седьмой день подряд проходит антивоенная акция из-за ситуации с Украиной. Станция метро "Гостиный двор" закрыта на вход и выход.

По данным СМИ, уже задержано около 20 человек, в частности, художница Елена Осипова, которая вышла на площадь со своими плакатами, и журналистка SOTA и редактор канала ПЬЯТNIЦА Ника Самусик. Всего на акцию вышло порядка 300–400 человек, заполнено 5 автобусов.

Напомним, что девушка потеряла сознание на антивоенной протестной акции в Петербурге во время задержания. Пострадавшую доставили в больницу. На антивоенной акции на Гостином дворе задержали мужчину с собакой.

Ранее мы сообщали, что шестой день продолжают задерживать участников антивоенной акции на Гостином дворе.

Видео: Telegram / Ротонда