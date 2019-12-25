На антивоенной акции на Гостином дворе задержали мужчину с собакой

Их обоих поместили в автозак.

Во вторник, 1 марта, на антивоенной акции у Гостиного двора задержали мужчину с собакой. Их обоих поместили в автозак, передает Telegram-канал SOTA.

По данным "ОВД-инфо"(признан иностранным агентом), по всей России 1 марта задержали около 175 человек, из них 91 — в Петербурге. На сегодняшней акции, по данным СМИ, среди задержанных была девушка, которая встала на колени, при этом она не кричала лозунги и у нее не было плаката.

Шестой день продолжают задерживать участников антивоенной акции на Гостином дворе.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА