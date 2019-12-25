Шестой день продолжают задерживать участников антивоенной акции на Гостином дворе

Во вторник на площадь вышли около 200 человек.

Во вторник вечером, 1 марта, шестой день подряд продолжается антивоенная акция из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщают в социальных сетях.

Во вторник на площадь вышли около 200 человек. По словам очевидцев, полиция сразу начала задерживать участников. Среди них оказался журналист "Закс.ру" Константин Леньков.

Напомним, что девушка потеряла сознание на антивоенной протестной акции в Петербурге во время задержания. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее в Петербурге проходила пятая несанкционированная антивоенная акция. Так, например, на митинге 26 февраля были задержаны более 100 человек. Участие в нем приняли в субботу 395 человек.

Фото: Piter.tv

