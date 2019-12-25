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На антивоенной акции в Петербурге вновь начались задержания
Сегодня, 19:43
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На антивоенной акции в Петербурге вновь начались задержания

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По словам очевидцев, на площади много полиции и прессы. 

В Петербурге в понедельник, 28 февраля, началась несанкционированная акция протеста против специальной военной операции России на Донбассе. Задержания начались рядом с метро Гостиный двор около 19:40.

По словам очевидцев, на площади много полиции и прессы. 

Отметим, что в Петербурге это уже пятая несанкционированная антивоенная акция. Так, например, на митинге 26 февраля были задержаны более 100 человек. Участие в нем приняли в субботу 395 человек.  

Днем ранее петербуржцы вновь вышли на антивоенную акцию, уже начались задержания.

Фото: Piter.tv
 

Теги: антивоенная акция, гостиный двор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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