На антивоенной акции в Петербурге вновь начались задержания

В Петербурге в понедельник, 28 февраля, началась несанкционированная акция протеста против специальной военной операции России на Донбассе. Задержания начались рядом с метро Гостиный двор около 19:40.
По словам очевидцев, на площади много полиции и прессы.
Отметим, что в Петербурге это уже пятая несанкционированная антивоенная акция. Так, например, на митинге 26 февраля были задержаны более 100 человек. Участие в нем приняли в субботу 395 человек.
Днем ранее петербуржцы вновь вышли на антивоенную акцию, уже начались задержания.
Фото: Piter.tv
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