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Девушка потеряла сознание на антивоенной протестной акции в Петербурге во время задержания

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Пострадавшую доставили в больницу.

Петербурженка потеряла сознание на несогласованной антивоенной протестной акции 28 февраля. Полицейские несли ее за руки и за ноги до автозака. Очевидцем произошедшего оказался журналист Андрей Окунь, он опубликовал видео в своем Telegram-канале "Рыбья голова".

Журналисты заметили, что девушка без сознания, однако полицейские попросили "не придумывать". До этого она упала во время задержания и, предположительно, ударилась головой. "Бумага" узнала версию пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Там сообщили, что у петербурженки случился приступ эпилепсии. Ее не задержали, а довезли до больницы. Сейчас пострадавшая пришла в себя. 

Напомним, вчера прошла пятая антивоенная акция. Основные события разворачивались около Гостиного двора. 

Видео: Telegram / Рыбья голова (Андрей Окунь)

Теги: задержание, митинг, сознание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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