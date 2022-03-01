Девушка потеряла сознание на антивоенной протестной акции в Петербурге во время задержания

Пострадавшую доставили в больницу.

Петербурженка потеряла сознание на несогласованной антивоенной протестной акции 28 февраля. Полицейские несли ее за руки и за ноги до автозака. Очевидцем произошедшего оказался журналист Андрей Окунь, он опубликовал видео в своем Telegram-канале "Рыбья голова".

Журналисты заметили, что девушка без сознания, однако полицейские попросили "не придумывать". До этого она упала во время задержания и, предположительно, ударилась головой. "Бумага" узнала версию пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Там сообщили, что у петербурженки случился приступ эпилепсии. Ее не задержали, а довезли до больницы. Сейчас пострадавшая пришла в себя.

Напомним, вчера прошла пятая антивоенная акция. Основные события разворачивались около Гостиного двора.

Видео: Telegram / Рыбья голова (Андрей Окунь)