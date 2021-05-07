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На антивоенной акции в Петербурге 2 марта задержали 286 человек
Сегодня, 9:02
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На антивоенной акции в Петербурге 2 марта задержали 286 человек

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Акция проходила на Невском проспекте с 19:00 до 20:20.

В Петербурге продолжаются антивоенные акции. В среду, 2 марта у станции метро "Гостиный двор" собрались 430 человек. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Акция проходила на Невском проспекте с 19:00 до 20:20. Задержанными оказались 286 человек.

В обеспечении порядка участвовали 86 сотрудников МВД и 110 сотрудников Росгвардии. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

На антивоенной акции в Петербурге 1 марта задержали 125 человек.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: антивоенная акция, гостиный двор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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