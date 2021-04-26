В Петербурге на антивоенной акции 3 марта задержали 165 человек

Всего участие приняли 340 человек.

В Петербурге седьмой день подряд идут антивоенные акции. В четверг, 3 марта, у станции метро "Гостиный двор" были задержаны 165 человек. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Всего в период с 19:10 до 21:08 у метро собрались 340 человек. В отделения были доставлены 165 человек. Решается вопрос о привлечении доставленных к административной ответственности.

За порядком во время акции следили 98 сотрудников МВД и 120 сотрудников Росгвардии. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

За день до этого на акции задержали 286 человек.

Фото: Piter.tv (архив)