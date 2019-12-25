Восьмая антивоенная акция у Гостиного двора завершилась

Предположительно, количество задержанных 30-40 человек.

Восьмой день подряд у Гостиного двора проходит антивоенная акция из-за ситуации на Украине.

На площади было несколько сотен участников. К 20:00 часам два автобуса ПАЗ с задержанными уехали от Гостиного двора.

Предположительно, количество задержанных 30-40 человек. Вход в метрополитен перекрыли, после задержаний на месте осталось несколько десятков человек.

По данным "Фонтанки", в 21:00 акция завершилась.

Напомним, что днем ранее на антивоенной акции в Петербурге 2 марта задержали 286 человек. В частности, художница Елена Осипова, которая вышла на площадь со своими плакатами, и журналистка SOTA и редактор канала ПЬЯТNIЦА Ника Самусик. Во вторник, 1 марта, девушка потеряла сознание на антивоенной протестной акции в Петербурге во время задержания. Пострадавшую доставили в больницу. Также на акции задержали мужчину с собакой.

Ранее в Петербурге проходила пятая несанкционированная антивоенная акция. Так, например, на митинге 26 февраля были задержаны более 100 человек. Участие в нем приняли в субботу 395 человек.

Фото: Telegram / Протестный Петербург