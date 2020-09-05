Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана

Глава США будет разозлен, если вина РФ в отравлении Навального будет доказана.

Дональд Трамп заявил, что вина России в "отравлении" оппозиционера Алексея Навального пока не доказана. Об этом американский политик заявил во время брифинга в Белом доме. В Вашингтоне отметили, что не располагают доказательствами того, что Москва причастна к ситуации.

У нас пока нет никаких доказательств, но я изучу этот вопрос...Никто не был более жестким в отношении России, чем я Дональд Трамп, президент США

По словам политика, он будет "очень разозлен", если экспертам удастся подтвердить причастность России к отравлению Алексея Навального.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок". Белоруссия опубликовала перехваченный диалог Берлина и Варшавы, который доказывает фальсификацию "отравления" Навального.

Видео: The White House