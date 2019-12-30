Информацией о расследовании поделился глава МВД.

Следствие рассматривает три версии крушения самолета Bek Air в Казахстане. Крушение произошло из-за ошибки экипажа, технической неисправности или неверной работы навигационных служб. Об этом "ТАССу" рассказал глава МВД Ерлан Тургумбаев.

После падения удалось минимизировать количество жертв благодаря погодным условиям и снегу. Левое крыло и поврежденный топливный бак не воспламенился после столкновения с бетонным домом. В настоящее время идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия. Скоро самолет передислоцируют на территорию аэропорта, где проведут детальный осмотр. В Казахстан уже прибыли специалисты из компании-изготовителя. Они прилетели из Нидерландов.

Второй пилот, как и бортпроводница, продолжают находиться в реанимации. Первый пилот погиб. Остальные члены экипажа находились в хвостовой части лайнера, поэтому выжили. Они дают показания. В больницах по-прежнему находятся 46 пострадавших. Восемь человек погибли после крушения, двое скончались в больнице, еще двое - при оказании помощи на территории аэропорта. В общей сложности авиакатафтрова стала причиной гибели 12 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате.

Фото и видео: Instagram/qazceer