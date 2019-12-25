Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"

Стефан Лёвен заявил, что Стокгольм продолжит соблюдать международные права, так как одобрил строительство российского газопровода еще в 2018 году.

Шведский премьер-министр ответил на призывы остановить "Северный поток — 2". В интервью местным журналистам из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Стефан Лёвен прокомментировал призыв некоторых политиков прекратить реализацию проекта российского газопровода. По словам чиновника, Стокгольм уже приняла все решения по трубопроводу в 2018 году, поэтому сейчас необходимо соблюдать международные права.

Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на строительство "Северного потока 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось Стефан Лёвен, премьер-министр Швеции

Напомним, что призывы остановить проект "Северный поток — 2" в последнее время связаны с ситуацией по поводу возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В Швеции считают, что сейчас необходимо провести достоверное и независимое расследование случившегося. Стокгольм призывает Москву привлечь ответственных к ответственности.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок". Белоруссия опубликовала перехваченный диалог Берлина и Варшавы, который доказывает фальсификацию "отравления" Навального..