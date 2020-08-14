Мобильный госпиталь в Бейруте завершил работу 13 августа.

Россия начала выводить спасателей и врачей из Ливана. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники. Эксперты рассказали, что мобильная лаборатория Роспотребнадзора, которая работала в составе оперативной группы МЧС России в Бейруте после взрыва в порту, уже вылетела домой. Все 15 автомобилей и 15 сотрудников находятся в самолете Ил-76 экстренного российского ведомства. Борт направляется в Саратов.

Ранее данным самолетом в Бейрут прибыл первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян. Он наградил представителей Роспотребнадзора медалями "За отличие в ликвидации ЧС".

Напомним, что российские врачи и спасатели начали работу в Бейруте 5 августа. Они оказывали помощь местному населению, пострадавшему от взрыва, а также принимали участие в поисковых операциях. В городе был развернут мобильный госпиталь, в котором специалисты отряда "Центроспас" МЧС России принимали пострадавших. Днем 13 августа руководство ГО и ЧС Ливана и МЧС России подписали акт о завершении работ.

Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд.

Видео: YouTube / Cirillo Kash