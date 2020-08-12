Госпиталь МЧС России в Бейруте принял более 500 пациентов за время работы

Медики рассказали о своей работе в ливанском Бейруте.

Аэромобильный госпиталь МЧС России в ливанском Бейруте принял более 500 пациентов за время работы. Об этом журналистам ТАСС рассказал руководитель оперативной группы Сергей Воронцов. Эксперт объяснил, что медицинский центр начал работать с 6 августа в пострадавшем от взрыва городе.

Лабораторией Роспотребнадзора сделано более 490 тестов на коронавирус. Психологами МЧС отработано 52 человека, включая 13 детей Сергей Воронцов, руководитель оперативной группы

Напомним, что днем 10 августа президент Ливана Мишель Аун и глава правительства Хасан Диаб объявили об отставке.

В Ливане вечером 4 августа прогремел взрыв. Он произошел на территории порта Бейрута. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий города разрушена. В больницах находятся около пяти тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более 154 граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Видео: YouTube / Cirillo Kash