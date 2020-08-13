Столько уйдет на восстановление ливанского города после трагедии, произошедшей 4 августа.

Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил 15 млрд долларов. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун в рамках телефонного разговора с королем Испании Филиппом VI.

Президент отметил, что, по предварительным оценкам, ущерб, который понес Ливан, превышает $15 млрд сообщение пресс-службы администрации главы Ливана

Монарх из Испании заявил, что готов оказать Ливану материальную поддержку. Он также выразил соболезнования солидарность с пострадавшим народом.

Напомним, что в настоящее время страховые компании Ливана продолжают оценивать убытки, которые нанес взрыв в Бейруте 4 августа. По их оценкам, ущерб составил более трех млрд долларов. Губернатор Бейрута Марон Аббуд отметил, что на восстановление города властям потребуется от 12 до 15 млрд долларов. В управлении внутренней безопасности страны объяснили, что трагедия разрушила или частично повредила около четырех тысяч зданий.

В Ливане вечером 4 августа прогремел взрыв. Он произошел на территории порта Бейрута. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий города разрушена. В больницах находятся около пяти тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более 154 граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Видео: YT / Naga Wyspa