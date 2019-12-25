Пропавший на Камчатке Ан-26 будут искать до темноты

На помощь в поисках самолета направлена авиация ТОФ РФ.

Самолёт Ил-38 будет искать пропавший на Камчатке Ан-26 до темноты. Об этом рассказали представители Восточного военного округа. В регион возможного крушения пассажирского самолета направлены средства Тихоокеанского флота России. Напомнил, что экипаж за 10 минут до времени посадки перестал выходить на связь с диспетчерской службой. Известно, что пилот выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского до Палана. На воздушном судне находилось 28 человек, включая 6 членов экипажа и 22 пассажиров. В салоне находился несовершеннолетний.

Самолёт Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота будет вести поиски пропавшего на Камчатке Ан-26 до темноты. сообщение ТОФ РФ

Ранее Росавиация рассказала о том, что самолет заходил на посадку в сложных метеорологических условиях. Фиксировался сильный туман и облачность. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов и эксплуатации воздушного судна. Причиной инцидента с самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования. Пилот назвал недостаток пропавшего на Камчатке самолета Ан-26. Борт мог упасть в море.

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