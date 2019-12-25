На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26

Ведется расследование по части 3 статьи 263 УК РФ.

На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с пассажирским самолетом Ан-26. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ. Известно, что дело взято под контроль Дальневосточного управления по транспорту. Речь идет о расследований по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ пресс-служба УТ СК РФ по региону

Напомним, что 6 июля связь с экипажем самолета была потеряна около населенного пункта Палана Камчатского края. на борту находилась глава поселка. Экстренные службы ведут поиски воздушного судна.

Глава отдела метеопрогнозов по региону Анна Приходько заявила, что в районе прохождения пропавшего самолета фиксировалась сплошная облачность на высоте в 300-600 метров. Над данным участком борт пролетел около 15 часов по местному времени (6 часов утра по московскому времени).

Видимость горизонтальная была хорошая - 50 км и более. Ветер западный с переходом к юго-западному, 2-8 метров в секунду. В тот момент было без осадков. Анна Приходько, метеоролог

В ближайшее время на место исчезновения самолета прибудет следственная группа. Уточняется количество пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

На Камчатке пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19.

Фото: Следственный комитет России