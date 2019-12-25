На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26

На его борту находятся 28 человек.

Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, на борту находятся 28 человек.

Воздушное судно совершает рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Его пассажирами являются, в том числе, шесть членов экипажа и один ребенок. Самолет не вышел на связь в десяти километрах от места назначения при заходе на посадку.

Согласно данным телеканала РЕНТ ТВ, на поиски лайнера были отправлены два вертолета Ми-8, спасатели региональной поисково-спасательной базы, а также пожарные и медики и другие сотрудники экстренных служб.

Авиакомпания "Камчатские авиалинии", которой принадлежит самолет, крушение не подтверждает.

Ранее в Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку на поле с подсолнухами.

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