Вертолет совершил жесткую посадку в Кабардино-Балкарии

Пилот скрылся с места ЧП.

В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку на поле с подсолнухами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во время осуществления сельскохозяйственных работ. Согласно имеющимся данным, пилот воздушного судна скрылся с места происшествия. Других членов экипажа или пассажиров на борту не находилось.

На борту вертолета находился только один пилот. На месте его не обнаружили, дверь кабины вертолета открыта. Сейчас ведутся поиски скрывшегося с места ЧП пилота. из сообщения источника СМИ

В результате происшествия пострадавших не выявлено. Разрушений каких-либо сельскохозяйственных и прочих строений также не обнаружено.

Ранее на Филиппинах потерпел крушение военный самолет. На борту воздушного судна находилось приблизительно 85 человек.

Видео: Telegram/LIFE SHOT