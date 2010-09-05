На Филиппинах в результате крушения военного вертолета Black Hawk погибли шесть человек

Борт разбился недалеко от авиабазы Кларк.

На Филиппинах в результате крушения военного вертолета S-70i Black Hawk погибли шесть человек. Об этом говорится в официальном заявлении Военно-воздушных сил страны. По данным специалистов, борт упал в северном направлении от Манилы во время ночной тренировки. Для расследования трагедии на место аварии направлена оперативная группа. До завершения мероприятия все полеты Black Hawk приостановлены. В настоящее время на вооружении ВВС есть шесть таких воздушных средств (включая разбившийся борт).

Пока выживших не обнаружено. Личности членов экипажа объявят, как только их семьи будут уведомлены должным образом. Мы скорбим о потере. публикация ВВС Филиппин

Министр обороны Дельфин Лорензана подтвердил гибель шести человек, находящихся в вертолете. Ведомство выразило соболезнования семьям жертв. Известно, что погибли три летчика и три члена экипажа. Крушение борта произошло вблизи авиабазы Кларк.

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