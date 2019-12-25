Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Дело было прекращено в 2019 году.

Родственники жертв крушения самолета Ту-154 под Сочи в 2016 году просят Европейский суд по правам человека признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство. Об этом заявил "Интерфаксу" защитник истцов по данному делу Игорь Трунов.

По его словам, в обращении указывается, что прекращение уголовного дела по факту крушения воздушного судна является необоснованным.

В интересах 70 родственников погибших подана жалоба, в которой мы считаем, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека. Игорь Трунов, адвокат

Он также отметил, что причины гибели пассажиров так и не были установлены, кроме того, никто из ответственных лиц не был привлечен к ответственности.

Напомним, самолет Ту-154, который следовал в Сирию, разбился на территории города Сочи 25 декабря 2016 года. Жертвами крушения стали 92 человека. Дело было остановлено в конце 2019 года за отсутствием состава преступления. Постановление о закрытии составляет гостайну.

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