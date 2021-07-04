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На Филиппинах потерпел крушение военный самолет

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На его борту находились 85 человек.

В районе архипелага Сулу на юго-западе Филиппин разбился самолет Военно-воздушных сил страны. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана.

Он уточнил, что ЧП произошло около шести утра по московскому времени. В настоящее время известно о 40 спасенных пассажирах воздушного судна. Они были госпитализированы в военное медицинское учреждение в город Холо.

Всего на борту воздушного судна находилось приблизительно 85 человек.

Предварительная причина крушения – самолет не попал на взлетно-посадочную полосу во время приземления в аэропорте Джоло. 

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области разбился вертолет Ми-8.

Видео: Twitter/MediaShattered

Теги: крушение самолета, филиппины
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:19

Теперь опять на западе скажут , что это наша ракета - невидимка сбила . На украине подтвердят .

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