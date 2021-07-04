На Филиппинах потерпел крушение военный самолет

В районе архипелага Сулу на юго-западе Филиппин разбился самолет Военно-воздушных сил страны. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана.
Он уточнил, что ЧП произошло около шести утра по московскому времени. В настоящее время известно о 40 спасенных пассажирах воздушного судна. Они были госпитализированы в военное медицинское учреждение в город Холо.
Всего на борту воздушного судна находилось приблизительно 85 человек.
Предварительная причина крушения – самолет не попал на взлетно-посадочную полосу во время приземления в аэропорте Джоло.
Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области разбился вертолет Ми-8.
Видео: Twitter/MediaShattered
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Теперь опять на западе скажут , что это наша ракета - невидимка сбила . На украине подтвердят .