На Филиппинах потерпел крушение военный самолет

На его борту находились 85 человек.

В районе архипелага Сулу на юго-западе Филиппин разбился самолет Военно-воздушных сил страны. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана.

Он уточнил, что ЧП произошло около шести утра по московскому времени. В настоящее время известно о 40 спасенных пассажирах воздушного судна. Они были госпитализированы в военное медицинское учреждение в город Холо.

Всего на борту воздушного судна находилось приблизительно 85 человек.

Предварительная причина крушения – самолет не попал на взлетно-посадочную полосу во время приземления в аэропорте Джоло.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области разбился вертолет Ми-8.

Видео: Twitter/MediaShattered